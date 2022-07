Barnabé NOURISSAT

Ingénieur Des Ventes polyvalent, je suis responsable de la pérennisation et du développement de la société KONE sur les départements 21-25-39-70-71-90



Mon activité est construite sur 4 verticales :

- Les contrats de maintenance ascenseurs,portes et escaliers mécaniques (vente et défense)

- Les travaux ascenseurs, portes (modernisations, remplacements complets et création dans bâtiments existants)

- Les contrats de maintenance portes automatiques et escaliers mécaniques (vente et défense)

- Les travaux portes (remplacements complets ou programme neuf)



En tant qu'Ingénieur Des Ventes polyvalent je m'adresse à une clientèle publique et privée des secteurs d'activité suivants :

- Résidentiel

- Administrations

- Social

- Tertiaire

- Médical

- Hospitalier

- Bureau d'études

- Cabinets d'architects