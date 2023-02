Barthélemy KABUYA MULAMBA MUTEBA, MPH

Expert ACSM (Advocacy, Communication & Social Mobilization)

Spécialiste Multimédia et journaliste professionnel

Formateur des formateurs en méthodes et techniques de communication

Producteur/Réalisateur cinématographique

Président de l'Association des Communicateurs en Santé de l'Afrique (ACSA), Section de la RD Congo

Chercheur (investigations qualitatives et quantitatives)