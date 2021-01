Basile GANGUET

Compétences:

- Gestion de projets en : électricité, tuyauterie, génie civil

- Réalisation et suivi des études

- Encadrement dentreprises pour la réalisation de chantiers

- maintenance et chiffrage dans le domaine HT et BT

- Analyse de problèmes / contraintes techniques et mise en place de solutions correctives



Domaines:

- Nucléaire

- Naval / Militaire

- Industrie

- Bâtiment

- Autoroute

- Gaz



Mes compétences :

ADF

ATEX

Courant faible

Courant fort

Electricité

Électrique

Électrotechnique

gaz

Nucléaire

Suivi chantier

TUYAUTERIE