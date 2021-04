Bassel AL ASHOUSH

Cher réseau, actuellement à la recherche d’un poste de développeur en contrat de professionnalisation.

Titulaire d’un diplôme de Développeur Logiciel (titre de niveau III) au Greta Lyon Métropole , pour améliorer mes compétences en développement je me suis intégré à la formation de Développeur Full-stack (Titre niveau II , It Academy), pour laquelle j'ai choisi la voie de l'alternance afin de pouvoir être en réel contact avec le monde du travail ce qui me permettra d’acquérir de l’expérience professionnelle au cours de ma formation et de m’investir totalement dans de véritables projets en y mettant toute mon envie d’apprendre et toute mon énergie.



Mes compétences :

Html 5

Mysql

Css 3

Javascript

Php 7

Java

C#

Merise Methodology

NetBeans

Oracle

SQL

Sublime Text

UML/OMT

WAMP