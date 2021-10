Bastien FLOUTIER

Notre société est spécialisée dans l’achat et revente de Lmnp d'occasions.



Lmnp-ancien.fr travail sur 2 axes



1 - Les particuliers : En traitant directement avec les propriétaires désirants se séparer de leurs lots en EHPAD, résidences étudiantes ou affaires.



2 - Les professionnels : les CGP, agents immobiliers, Experts comptables, notaires nous font confiance pour assurer la revente des biens de leurs clients.



Les produits sélectionnés bénéficient du statut de Loueur Meublé Non Professionnels (LMNP) ainsi que d'un bail commercial en cours de validité.



L'expérience acquise au cours des 15 dernières années et nos critères de sélection imposent, qu’en moyenne, seulement 10 % des biens qui nous sont proposés soient validés et diffusés par notre société.



Véritable plateforme d’échange, les produits sélectionnés sont distribués par l'intermédiaire de nos partenaires historiques (CGPI, CIF, courtiers en assurances ...) ou directement auprès d'investisseurs qui nous consultent via notre site www.lmnp-ancien.fr



