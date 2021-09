Bastien GUYOMARD

Bonjour,

Je suis actuellement en Master 2 Professionnel en Stratégie et Responsabilité Sociétale des entreprises. J’effectue mon alternance à la Mairie de Paris et suis à la recherche d’un CDI à temps plein dès le 1er septembre 2014.

Mes compétences :

- Conseil en développement durable : Aider à réduire la facture énergétique de l’entreprise, diminuer les émissions de gaz à effet de serre, développer les énergies d’avenir et la mobilité durable, améliorer l’image de marque, anticiper les prochaines réglementations environnementales.

- Management environnemental : normes ISO 9001, 14001, 26000, QHSE, cartographie des parties prenantes, analyses de données chiffrées, bilan carbone

- Communication : avec toutes les parties prenantes, grandes capacités relationnelles et rédactionnelles, reporting des pratiques environnementales et diffusion de bonnes pratiques



Termes clés :

Stratégie RSE, Bilan carbone, reporting environnemental, Economie circulaire, Investissement Socialement Responsable, QHSE



Si mon profil vous intéresse ou est susceptible d’intéresser chez votre employeur ou parmi vos connaissances, n’hésitez pas à me contacter : 06 32 37 09 92 ou à l’adresse bastiendrum@hotmail.fr

Merci.