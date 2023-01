Mes compétences :

JAVA

VB .NET

C# .NET

TCP/IP

UML

J2EE

WPF

C++

ASP.NET

MVC

Microsoft C-SHARP

Visual Basic .NET

XAML

Python Programming

Microsoft Visual Studio

Microsoft ASP.NET

Windows Presentation Foundation

UML/OMT

SQL

Oracle

Microsoft Windows

Microsoft .NET Technology

Microsoft .NET Remoting

Merise Methodology

Linux

JavaScript

HTML

Framework

Fiction

Entity Framework

Cascading Style Sheets

C Programming Language