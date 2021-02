Bastien PAGE (BASTIEN PAGE)

Je suis à la recherche d'un nouveau challenge professionnel.

A travers mes précédents postes, j'ai acquis une expérience de plus de 8 ans dans la R&D d'ingrédients pour la cosmétique, la nutraceutique ou le biocontrôle, mapportant ainsi des connaissances variées. En effet, j'ai eu l'occasion de créer et développer les activités R&D de laboratoires, principalement dans la réalisation d'ingrédients. Mon expertise en extraction végétale et analyse des extraits, utilisant des techniques de pointe (extractions micro-ondes/ultrasons, analyses par spectrométrie de masse, etc.) me permet d'être très réactif en termes dinnovation. J'ai ainsi évolué dans la gestion de projets R&D, notamment en relation avec les clients et au contact de différents services qui m'ont apporté de fortes connaissances transversales (microbiologie, toxicologie in-vitro, formulation, réglementaire, marketing).