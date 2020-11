Bastien TRABUCCO

Je suis à la recherche d'un emploi dans les domaines de l'agronomie, l'élevage et le développement des territoires.

J'oriente maintenant mes recherches de travail vers toutes les structures (publiques ou privées) désireuses d'acquérir une personne chargée de la prise en compte environnementale pour mener à bien des projets de développement des activités d'élevage ou d'agriculture.



Titulaire d'un master Environnement Développement des Territoires et Sociétés délivré par AgroParisTech (Ex INAPG). Cette formation m'a apporté de nombreuses compétences, notamment en ce qui concerne la prise en compte des savoirs locaux dans les décisions relatives à l'exploitation des ressources naturelles et leur impact écologique (positif ou négatif), mais aussi en terme d'agro-écologie et de gestion de conflits d'usages.



Etant par ailleurs titulaire d'un diplôme de technicien supérieur en agronomie, j'ai des connaissances pratiques en matière d'agriculture et d'élevage, notamment en zone montagneuse et méditerranéenne. Connaissances que j'ai d'ailleurs mis en application au cours de mes expériences professionnelles et mes stages dans les Alpes du Sud (polyculture, élevage bovin et ovin pastoral), en Corse (élevage porcin de plein air) et en Rhône-Alpes (Grandes cultures, arbo-maraîchage, pastoralisme). Ces diverses expériences m'ont d'ailleurs très rapidement confronté à l'interdisciplinarité notamment en ce qui concerne les domaines de la zootechnie, de la botanique, de l'écologie, de l'agriculture, de la science du sol, de la connaissance de la PAC...



J'ai également acquis au cours de ma formation de technicien supérieur (IUT+ L3), des compétences en matière de phytopathologie, génétique, immunologie, biologie moléculaire et énergétique et aussi en management de la qualité, ce qui me permet de travailler assez aisément dans l'interdisciplinarité et me rend apte à la discussion avec des experts d'autres domaines adjacents à l'agronomie et l'écologie.



Mes premiers postes dans les domaines de la recherche et de l'enseignement m'ont permis d'acquérir en outre une réelle capacité d'adaptation auprès de différents interlocuteurs (agriculteurs, chercheurs, politiques, élèves...) ainsi qu'une capacité à être synthétique et ordonné tout en traitant de problèmes environnementaux ( transmission de pathogènes vers la faune sauvage, intoxications dues à des antiparasitaires, reprise de végétation après gyrobroyage...).



Si vous êtes intéressés par mon profil à la fois diplômé, interdisciplinaire et de terrain, ou si vous voulez avoir d'autres informations concernant ma formation, mon domaine et mes expériences n'hésitez pas à me contacter.



Cordialement



Bastien T



Mes compétences :

Agriculture

Agro-écologie

Développement durable

Écologie

Élevage

Développement rural