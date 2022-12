Batoo RHCOACHING

BATOO (lire "batou" qui signifie les Hommes ou les gens dans plusieurs langues des peuples d'origine Bantou) a pour vocation contribuer au développement des savoir-être professionnels car les compétences comportementales sont les plus déterminantes pour une carrière professionnelle réussie.



Notre mission est d'aider les entreprises et les professionnels à acquérir et développer des talents et des savoir-être pour valoriser leur potentiel et accroître leur performance.



Nos activités sont le recrutement, le consulting en management RH, l'intérimet l'externalisation RG, la formation en Soft Skills (Savoir-être professionnels), le coaching des dirigeants et des équipes ainsi que l'accompagnement des entrepreneurs.



