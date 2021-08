Baudouin VIDALIN

Fort de maintenant plus de 15 ans d'expérience dans les secteurs de la distribution spécialisée (GSB Jardin, et GMS/GSA) en France et à l'international, je me présente comme un développeur de résultats et d'opportunités.

- 2 ans en prospection sur toute l'Europe à la recherche de projets de construction de jardineries chez les enseignes et les indépendants

- 3 ans en charge de la promotion des filières agroalimentaires, horticole et paysage pour les entreprises de la Région Pays de la Loire dans le monde entier

- 7 ans en direction de points de vente (jardinerie et hypermarché)



Les compétences pour lesquelles vous saurez me faire confiance sont les suivantes:

- Prospection, prescription, et promotion des ventes, en Europe, pour les réseaux BtoB

- Qualification de prospects, audits terrain, expertise métier

- Réseaux professionnels et relations humaines - lobbying

- Sécurisation financière et gestion d'un centre de profit

- Animation d'équipe, formation et management



RESULTATS

En 2013, 5 zones cibles priorisées en Europe, et portefeuille de projets d'environ 8M€

En 2010, 22 Actions de promotion (salons, miniexpos, missions) organisées dans 13 pays pour 124 entreprises

En 2005, CA Magasin = 2, 7 M€; +16% en 2006 et +12% en 2007; budget 2008: 4 M€ (hausses fréquentation et panier moyen)

Rétablissement du résultat d'exploitation après ouverture: RE= 6%CA, Tx Marge 44%, Démarque 4%, MS 17%

En 2003, première clôture d'inventaire jamais réalisée, hausse de CA 25%, réduction MS 15%



