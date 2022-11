Baugier JACQUES-OLIVIER

28 ans d’expérience professionnelle dans le domaine du liège. J'ai travaillé, aussi bien en atelier, aux achats, à la direction de personnel, aux recrutements, à l'encadrement d'équipes commerciales, aux dév. des ventes, la direction des grands comptes au niveau national et depuis le 1er septembre 1993 la direction des ventes sur l'europe de l'est, le moyen orient, les pays scandinaves, le continent africain, l'Inde et la Russie.



Mes origines familiales sont liés au négoce de vins, en france, et aux usa.



J'ai effectué une formation du DIPLOME UNIVERSITAIRE D'APTITUDE A LA DEGUSTATION à la faculté d'oenologie de bordeaux en 2005 afin de parfaire mes connaissances en matiere d'oenologie.



Membre-fondateur d'un club de dégustation en 2006 : WINE'O5

Membre de la confrérie de la dive bouteille de Gaillac en 2008

Prud'homme de la jurade en Septembre 2013





Publication d'un guide du bouchage des vins (11 000 exemplaires) en décembre 2008.



Vente