Bay Cécile YANG

A ce jour je suis Responsable ADV ou Responsable Administration des Ventes au sein de la société Ressorts Lacroix. Je pilote l'unité commerciale, je supervise et valide l'enregistrement des commandes clients. J'assure le suivi des réclamations et relances clients. Je pilote les indicateurs de performance de l'unité et définis les plans d'actions associés. Je suis bilingue Anglais et j'ai obtenu mon titre de Responsable Opérationnel en Gestion d'Entreprise suite à une validation de mes acquis en Juillet 2021.