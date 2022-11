J'ai découvert le rebirth avec l'organisme de formation OSE et j'ai participé à des séminaires avec lesquels j'ai appris à me connaitre, à me comprendre et à retrouver confiance en moi. J'ai dès lors pris la direction de ma vie, choisissant le bonheur, parce qu'il s'agit bel et bien d'un choix.



J'ai décidé de faire la formation et j'ai appris à dépasser mes limites, à m'affirmer, à mieux exprimer mes ressentis, à apprécier ma vie au quotidien et à définir mes choix.



Avec le rebirth j'ai réellement et profondément transformé ma vie.



​Parallèlement, je suis enseignante de danse orientale depuis 12 ans. Dans mes débuts, je transmettais toutes les techniques de danse que j'avais apprises.







Aujourd'hui, mon enseignement a évolué et j'enseigne également à mes élèves l'art de se regarder, d'accepter son corps et de s'aimer tout en dansant.



Esprit-Primavera

Baya SAKER

Praticienne en Rebirth - Enseignante de Danse

Intervenante dans les écoles et les entreprises

06.50.61.35.97

http://www.esprit-primavera.com/



Mes compétences :

Bien être

Développement personnel

Danse thérapie

Danse

Accompagnement au changement

Coaching de vie

Coaching individuel