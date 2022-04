Be Bip propose des systèmes de gestion du service, de file d’attente, d’appel et de communication sans fil.

Produits et Services



Be Bip propose un service spécialement conçu pour optimiser les conditions de travail du personnel de la restauration traditionnelle, de la restauration rapide ou encore de l’hôtellerie : anticipation des besoins du client, synchronisation des services, limitation des files d’attente.