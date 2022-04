IPC est une entreprise créée en 1985.

Le domaine traditionnel d'activité de la société IPC est la réhabilitation des logements du secteur social en milieu occupé. Depuis sa création, IPC a participé à la réhabilitation de plus de 32 000 logements.



IPC exerce principalement des missions d'économie de la construction, de maîtrise d’œuvre, totale ou partielle, en association si besoin avec des architectes, pour des opérations de réhabilitation lourde ou de résidentialisation, mais aussi pour du gros entretien et des grosses réparations. IPC effectue également des missions de maîtrise d’ouvrage déléguée.



IPC a parallèlement développé une activité d’ingénierie sociale répondant ainsi à une demande des maîtres d’ouvrage ; à ce titre est intervenue dans plus de 15 000 logements en région Ile de France.