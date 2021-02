Mesdames, Messieurs.



Bienvenue sur mon profil chez Viadeo. Je travaille comme auteur, traductrice, formatrice, reporter et photographe.



Les sujets de mon travail sont : Chimie, cosmétologie, médecine et technologie médicale, industrie agro-alimentaire, industrie de l'huile minérale, physique, génie mécanique, technique solaire, technologie écologique, mais aussi délice et culinaire, voyages et bien-être, luxe et art de vivre, absinthe et pastis, locales et internationales, le sud de la France, Provence, Côte d'Azur et Marseille.



Je suis aussi auteur d'un livre sur les spiritueux que je serais très heureuse de publier dans votre maison d'édition..



Bea Leesemann



Mes compétences :

Marketing

Recherche

Luxe

Presse

Werbung

Social Media

Public Relations

Sprachen

Photographie

Spiritueux

Rédaction

Communication

Innovation

Conception

Passionnée par les arts et la culture

Gestion de projet

Management

Chimie

Formation

Industrie de l'huile minérale

Rédaction technique