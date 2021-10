Beatrice ALBERTI (BEATRICE ALBERTI)

Bonjour,



Je m'appelle Beatrice, italienne mais depuis sept ans je suis en France.

Après ma Licence en Langue et Littératures étrangères j'ai choisi ce pays pour vivre. Je l'ai choisi

pour la beauté de la langue mais aussi pour le sentiment de liberté qui m'a toujours transmis et

fasciné.

À Cannes j'ai fait mon premier stage dans un hôtel 4* ,après j'ai continué avec des saisons à la montagne où j'ai énormément appris .Après deux ans en Savoie je suis arrivée sur la côte d'azur,à Nice.



Entre-temps j'ai fait un Master sur le Management de l'hôtellerie et le mois de novembre j'ai terminé mon deuxième Master en Ressources Humaines et les skills digitales.

Je suis passionnée par la philosophie, l'art et la photographie. Le fil rouge qui lie mes passions à mon travail c'est la curiosité vers et pour les personnes. Observer,comprendre et essayer toujours d'apprendre..les personnes seront toujours la ressource numéro un.



Je travaille actuellement à l'Hôtel Méridien 4* et je suis en train de collaborer pour pouvoir faire des formations au sein des hôtels. Voici un article par rapport à cette collaboration:



https://www.eeclient.com/post/session-d-enchantement-%C3%A0-vidauban-pour-les-formateurs-dexcellence-

exp%C3%A9rience-client



Pour le moment je n'ai pas encore l'expérience directe dans le domaine RH mais je suis très motivée et j'ai hâte d' apprendre de nouvelles choses.



Passionnée par le domaine et ayant hâte de mettre la théorie en pratique, jaimerais avoir loccasion de vous parler en face à face en entretien pour vous convaincre de la qualité de mon relationnel, de ma capacité dadaptation et de mon esprit créatif.



Je reste à disposition,



Cordialement,



Beatrice Alberti