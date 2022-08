Béatrice BESSON

Passionnée des métiers de développement personnel et du bien-être, depuis une vingtaine d'années, j'exerce mon métier de thérapeute de couple, sexothérapeute, hypnothérapeute sur le Bassin d'Arcachon, auprès des adultes, couples, enfants, adolescents.



Le corps, le coeur et l'esprit ne faisant qu'un, j'y associe l'ensemble de mon savoir faire et mon savoir être pour vous accompagner et vous permettre d'obtenir ce changement que vous avez décidé d'initier pour ce merveilleux voyage au coeur de vous même.



Ma mission : être à l'écoute de l'entièreté de votre préciosité et vous accompagner pour vivre pleinement ce qui vous tient à coeur.