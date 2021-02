Béatrice BOURNEUF

Après une reconversion, j'ai obtenu mon diplôme de Titre Professionnel cuisinier. Je recherche actuellement un poste de cuisinier de collectivité.

Titulaire d'un diplôme en hygiène et sécurité, j'ai été sensibilisée au respect des règles d'hygiène et sécurité.

J'ai l'expérience du travail en collectivité lors d'un poste de cuisinière dans un centre de vacances et lors de mon stage d'étude dans le service cuisine de l'EHPAD, le Mas de l'Agly de Saint Laurent de la Salanque.

Ma polyvalence me permet d'intervenir selon les besoins. Je sais donc m'adapter.

Je saurais m'investir dans mon travail tout en respectant les consignes qui me seront communiquées.

Autant de qualités qui, je l'espère, permettront à ma candidature

Aujourd'hui, je souhaite mettre mon expérience et mes compétences à votre service.

Directement opérationnelle, je reste bien sûr à votre entière disposition afin de vous démontrer mes motivations et mes perspectives d'avenir au cours d'un entretien.