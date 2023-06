Béatrice BURTIN

Mon parcours sur 35 ans a été une alternance de recherches personnelles, formations et d'expériences professionnelles autour du conseil en orientation et en organisations investis avec différents statuts. Déceler, accompagner au deuil, valoriser les potentiels pour accompagner au changement me motive avec des échanges d'expertises. Les histoires de vies lors des bilans de compétences m'interpellent pour le "bien travailler" de manière adaptée, selon sa singularité. Je réinterroger l'inclusion à tout prix. Une étape transitionnelle parfois vers une entreprise adaptée, voire, protégée, permet un retour vers l'emploi pour certaines personnes RQTH en reconstruction. Comment convaincre toutes les entreprises de jouer le jeu en direction d'appels d'offres qui privilégient ces structures ? La société d'aujourd'hui trouverait-elle bien "son compte" au fait de privilégier d'autant plus la proximité des sous-traitants pour une écologie emploi responsable, éthique ? L'ergonomie aussi pour tous a de l'avenir. Je compte bien co-construire encore.



Mes compétences :

Psychologie sociale

Gestion des compétences

Analyse des besoins

Gestion de projet

Assertivité

Les modes de communication sous stress, par la CNV

L'écoute des émotions et les différents types d'intelligences émotionnelle

Sociologie des organisations

Conseil RH

Chemin vers l'ergonomie