Béatrice CUDRAZ

Passionnée par le secteur immobilier, et par le fait que toute opération immobilière envisagée dans son ensemble fait nécessairement appel à une palette de compétences, expertises et acteurs : c’est cette richesse et cette complémentarité qui m’anime et me fait aimer mon métier au quotidien.



J’ai développé une vision globale et stratégique de l’immobilier par une double expertise opérationnelle et juridique. Je conçois la fonction financière comme l’optimisation de la valeur de tout actif. J’appréhende la fonction juridique comme un outil permettant la réalisation d’objectifs en termes de développement de projets et d’optimisation de la stratégie précontentieuse ou contentieuse (amiable ou judiciaire).

J’apprécie les interactions du droit immobilier (notamment baux commerciaux et d’habitation, promotion, construction, urbanisme) avec d’autres législations et règlementations.



La valorisation du patrimoine selon son cycle de vie (entre autres développement, construction, rénovation, acquisition, commercialisation, gestion, cession) et selon toute typologie (telle que l’immobilier de bureaux, commerces, foncier, logistique, résidentiel, tourisme) s’en trouve ainsi optimisée.



L’évolution constante de la règlementation et des pratiques immobilières, via la technologie notamment, représente une opportunité pour collaborer et interagir avec une variété de professionnels.



Au plaisir d’échanger prochainement.



Mes compétences :

Droit

Promotion

Vente

Gestion

Property Management

Conseil juridique

Urbanisme

Administration de biens

Contentieux