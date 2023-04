Béatrice DÉZERALD

Mon parcours en tant que traductrice depuis 1990 :



Mon expérience en tant que salariée pendant près de 20 ans dans des entreprises du secteur médical et des entreprises internationales me permet de traduire de multiples contenus à vocation Médical et/ou Marketing.

Je travaille en freelance depuis plus de 15 ans.



Quelques exemples de mes compétences linguistiques :



MÉDICAL :

Études cliniques :

Informations destinées aux patients et aux médecins, Formulaire de consentement éclairé, Description du protocole, Brochure de l'investigateur, Résumé de l'étude, Demande d'AMM, Rapports et dossiers médicaux, Questionnaires, etc.

Pharmaceutique : RCP, Emballages, Notices (médicaments, appareils et autres dispositifs médicaux), etc.

Documentation : Manuels, Mode d'emploi, etc.

Je travaille pour des laboratoires pharmaceutiques, fabricants de dispositifs médicaux, O.N.G, institutions internationales, cabinets d'avocats, etc.



MARKETING (y compris dans le domaine médical) :

Questionnaires et enquêtes pour études de marché, Supports de formation, Guides de l'utilisateur, Communiqués/Articles de presse, Brochures, Sites Internet, Aide en ligne, etc.



AUTRES SECTEURS :

Géopolitique, criminologie, Histoire.



FORMATION

1988 : Master 1 en Langues Étrangères Appliquées (Affaires et Commerce)

1993 : Master 2 en Tourismes d'Affaires - ESG - Paris