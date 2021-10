Béatrice DUBERG

Je suis intégrateur web au sein d'une société de prestation de services basée à Paris. Je conçois les sites de mes clients selon leurs attentes technologiques et esthétiques.



Je possède aussi une petite activité personnelle qui consiste à aider bénévolement la SPA. Comme je n'ai pas trop de temps, j'essaie d'aider les animaux avec mes propres compétences. Ainsi, j'ai créé un site qui permet de trouver un nom pour son chien, son chat, lapin et poissons. L'argent gagné par ce site est reversé à la SPA tous les mois, j'ai vraiment à coeur de les aider.



Mon site est https://nom-animal.fr et permet de trouver des noms d'animaux en le parcourant. Les noms sont triés par lettre alphabétique mais aussi par race de chien ou de chat.