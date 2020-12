Béatrice FINZI

Création d'activité, renfort d'équipe, nouveaux projets, réorganisation, manque d'effectifs, démission, : faites appel à un professionnel pour gagner du temps et rester maître de vos recrutements !



Je mets à votre disposition :

- Une expérience confirmée auprès de PME et Grands Groupes

- Une connaissance de nombreux métiers dans des secteurs d'activité variés

- Une bonne pratique d'Assessfirst, PerformanSe, PAPI, PFPI et des ATS Taleo, Talensoft, Profilsoft



Je vous accompagne en vous proposant une assistance sur mesure, sur tout ou partie de votre recrutement, en externalisation ou dans vos locaux. J'accompagne aussi vos collaborateurs dans le cadre de la mobilité interne et externe.



Ma motivation : vous satisfaire en vous offrant une grande qualité de service. Je vous conseille et vous informe à chaque étape de la mission que vous me confiez. Mon activité s'appuie sur des valeurs simples, basées essentiellement sur le respect des clients et des candidats. Déontologie et confidentialité garanties.



N'hésitez pas à visiter mon site www.bfconseilrh.fr et à me joindre au 06 84 12 80 29.