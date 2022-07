Béatrice FRANCOIS

Volontaire,autonome,dynamique,proactive,responsable.Je suis en recherche d opportunités pour relancer mon cursus professionnel



Mes compétences :

Accueillir, renseigner, détecter les besoins et or

Mettre en application les méthodes et techniques c

Assister, si nécessaire, le client dans la réalisa

Connaître les consignes de sécurité des biens et d

Connaître les produits et services bancaires de ba

Connaître les procédures administratives et compta

Organiser des rendez-vous pour les chargés de clie

Travailler en étroite collaboration avec les charg