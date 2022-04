Beatrice RASO

Béatrice Raso, après plus de vingt ans de travail dans le paramédical ( clinique et maison de retraite) en tant qu' ash puis gouvernante j ' ai décidé de faire une reconversion professionnelle . Je désirerais travailler dans la formation. A ce jour je suis formatrice vacataire en sécurité incendie et premier secours .Je dispose d' un diplôme de chef de sécurité incendie et d' aide a la personnes ainsi qu un monitorat de secourisme sauveteur du travail et de PSC1. Je dispense aussi des cours hygiène des locaux.



