Béatrice REDON

Présidente du Groupement des Indépendants du Patrimoine et de Conseil (GIPC)



Après avoir exercé l'activité de Conseil en Gestion de Patrimoine dans différentes sociétés, je suis cofondatrice et Présidente du Groupement des Indépendants du Patrimoine et de Conseil (GIPC) depuis fin 2011.



Avec d'autres professionnels de la gestion de patrimoine nous avions fait le constat qu'il était de plus en plus difficile pour un indépendant du patrimoine de développer son chiffre d'affaires, de négocier de nouveaux partenariats, d'apporter des réponses globales à ses clients, de se doter d'outils de communication professionnel tout en restant isolé!

GIPC a pour vocation d'accompagner chacun de ses membres vers la réussite en leur permettant de bénéficier de solutions adaptées à leurs besoins tout en restant indépendants.



Fin 2012, le groupement compte déjà une dizaine de membres partenaires ou associés. Notre objectif est de regrouper une vingtaine de professionnels afin de conserver une taille favorisant les échanges et la convivialité.





Mes compétences :

Conseil en gestion de patrimoine

Gestion de patrimoine