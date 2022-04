Beatrice ROISNARD

Responsable des formations commerciales BTS "Négociation Relation Client" et BAC +3 NEGOVENTIS "Responsable de Développement Commercial", à la CCI Maine et Loire depuis Décembre 2011 et je forme les futurs commerciaux à la Relation Clients, au Management d' équipe commerciale et à la Gestion de projets. Entretenir la relation avec les entreprises et réussir l'accompagnement des alternants restent mes deux priorités.

Je recherche continuellement des entreprises ayant la volonté d'accueillir, de former à leurs méthodes et de transmettre leurs valeurs à ces jeunes espoirs.













Mes compétences :

Accompagnement

Conseil

Formation