Beatrice ROUSSELOT NÉE COULON

Je suis l'aînée d'une famille de 5 filles et ceux qui sont dans ce cas savent combien c'est difficile !... J'ai travaillé avec mes parents commerçants en parallèle de ma scolarité.

Ma principale activité professionnelle avant d'être dans l'immobilier était préparatrice en pharmacie. J'ai travaillé dans des officines et j'ai fait des remplacements dans des centres hospitaliers. Las et voulant faire autre chose de ma vie j'ai décidé de me lancer dans un tout autre domaine : l'immobilier !

Conseillère indépendante en immobilier dans le réseau optimhome je suis en recherche de clients vendeurs qui pourraient me confier leur bien à vendre :Conseils, évaluation, mise en avant du bien sur des centaines de sites internet, commission raisonnable, visite virtuelle, photos de qualité...

Vous aurez en face de vous un professionnel qui aime son métier.

Je m’occupe de tout ! Vos projets sont mes projets...



