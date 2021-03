Secrétaire indépendante, je viens en aide aux entreprises dans les domaines suivants :



- Tous travaux administratifs : mails, standard, classement, mise à jour des fichiers



- Devis, facturations et relances clients



- Enregistrement des factures sur SAGE



- Préparation et calcul des heures



- Télésecrétariat



- Assistance commerciale : prospection et télévente



J'interviens dans vos locaux ou depuis chez moi, prenez du temps pour vos projets, je me charge du reste !