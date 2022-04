Béatrice RUSSEIL

Accompagnement des transitions professionnelles :

Après 15 ans d'expérience acquise dans différents environnements professionnels, j'ai réalisé un bilan de compétences pour faire le point sur mon parcours (juillet 2014). Cette période de bilan, très enrichissante, m'a permis de recentrer mon projet professionnel autour des points forts de ma personnalité et des acquis de mon expérience.



Dotée d’un très fort sens social et relationnel, j’ai notamment décidé d’accompagner des personnes (jeunes ou adultes) dans leur réflexion pour trouver, adapter ou faire évoluer leur projet professionnel.



Mon expérience professionnelle m’a en effet permis d’acquérir une expertise diversifiée des problématiques liées aux questions de travail : très bonne connaissance du monde du travail et des entreprises, des dispositifs et des acteurs de la politique de l’emploi ou de la formation professionnelle mais aussi des méthodes d’analyse des organisations et situations de travail.



En complément, je me suis formée pendant un an (Master II : Conseil-Orientation-Bilan-Insertion / Psychologie de l’orientation) à l’I.N.E.T.O.P – CNAM pour renforcer mes compétences sur les techniques d’accompagnement individuels ou collectifs et les problématiques d’orientation professionnelle.



Depuis l’obtention de mon diplôme (mention Très Bien, octobre 2015), j’accompagne, en free-lance, des adultes et des jeunes lycéens pour les aider à clarifier ou définir un projet professionnel. Dans ce cadre, j’ai aussi animé des ateliers collectifs sur les Techniques de Recherche d’Emploi.



