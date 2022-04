Béatrice RYSER

Une formation et une carrière résolument dirigée vers des métiers de gestion administrative, ma facilité d'adaptation à un poste de part mon parcours professionnel, ainsi qu'une bonne maîtrise des outils informatiques, me conduisent aujourd'hui à vous proposer ma candidature pour un poste d'assistante.



Curieuse, ma rigueur, mon sens de l’organisation et du relationnel seront pour vous la garantie d’une bonne intégration au sein de votre équipe.



Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à mon profil.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

IBM AS400 Hardware

Microsoft Excel 2010

Microsoft Word 2010

Microsoft Office 2007