Beatrice SABOUREAU

Une entreprise au service des PME, TPE, commerçants, artisans, professions libérales, exploitants agricoles !



Béatrice vous viendra en aide dans les domaines suivants :



Gestion de l'entreprise dans sa globalité,



Gestion des télétransmissions et retours Noémie



Aide à la gestion des entreprises en difficulté : redressements et liquidations judiciaires



Gestion des ressources humaines : DPAE, DUE, maladie,contrat de travail, congés payés …



Gestion des cotisations personnelles : relations directes, privilégiées et régulières avec l'URSSAF, le RSI, la MSA ...



Relances et recouvrement impayés



Travaux administratifs



Aides agricoles : PAC, Aides aux ovins ...



Conseil en gestion de dossiers : santé, retraite, prestations familiales,impôts, droit du travail …



Gestion du courrier