Béatrice SAINT-MARC

Après m'être formée parallèlement et tout au long de ma vie professionnelle à plusieurs techniques, comme le do-in, la sophrologie, la relaxation et la kinésiologie, je me suis intéressée à la réflexologie plantaire.



Souvent, l'on croit connaître la réflexologie plantaire en l'assimilant à de la kinésithérapie ou à la podologie. Il n'en n'est rien!



La réflexologie plantaire est une thérapie ancestrale qui trouve son origine en Egypte, en Chine et en Inde. Elle part du principe que les organes du corps se reflètent en miniature sous le pied, sur des zones dédiées. Ces zones réflexes permettent par pressions de stimuler et de renforcer à distance les organes qui sont en relation avec elles.

La réflexologie plantaire est un moyen naturel qui prend en compte l’individu dans sa globalité, revitalise le corps et lui apporte des bienfaits tels que :

L’harmonisation des fonctions vitales

La libération des tensions nerveuses

L’amélioration de la circulation sanguine et l’élimination des toxines par la stimulation du système lymphatique.

Enfin, la réflexologie est particulièrement efficace pour lutter contre la tension et le stress. Elle apporte un état de détente et de relaxation entraînant un bien-être profond du corps et de l’esprit.



Je suis toujours étonnée de constater qu'il est possible de rééquilibrer certains désordres du corps par cette technique manuelle et naturelle et des améliorations tangibles qu'elle apporte!



Nos pieds nous supportent toute la journée enfermés dans des chaussures, alors prenons soin d'eux, ils le méritent bien!