Beatrice SCHEIDECKER

Actuellement directrice du pôle Webmarketing au sein de la société ELIOPHOT (web agency & print spécialisée dans la communication hôtelière) basée à Aix-en- Provence.

Ayant occupée successivement les postes de Responsable Trafic en édition, puis Responsable de Production web et chargée de référencement dans cette même agence, j'ai une bonne expertise sur les différentes techniques de communication off-line et one line.

Esprit d'analyse, aptitude aux évolutions technologiques et goût du challenge sont les ingrédients nécessaires pour persévérer en webmarketing.







Mes compétences :

Community management

Publicité

Gestion de projet

Communication

Marketing

Tourisme

Rédaction