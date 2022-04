Béatrice SCHELL

Lors de ma dernière expérience, j’ai participé au redémarrage d’une entreprise arrêtée depuis plus de 6 mois. J’ai rappelé tous les anciens clients afin de les informer de la reprise de l’activité et leur redonner confiance dans l’entreprise. J’ai également revu et proposé une nouvelle stratégie commerciale (étude de marché, refonte de la gamme) : la société a retrouvé 300 clients en 2 ans. Des charges trop élevées ont cependant obligé la société à fermer.



J’ai une bonne connaissance du suivi de l’activité commerciale de par mon expérience de 5 ans auprès de la direction commerciale. J’ai eu l’occasion de me familiariser au suivi des indicateurs des performances commerciales : suivi de l’atteinte des objectifs commerciaux prédéfinis, gestion des dossiers litigieux, relance des impayés en relation avec le service comptabilité.



Ma formation initiale en recherche puis en qualité m’a permis de développer rigueur, esprit d’analyse dans le respect des procédures. Autonome et volontaire, je sais gérer les priorités.



D'un naturel dynamique, je suis capable de m'adapter rapidement aux situations nouvelles. La lecture de mon parcours professionnel et extra professionnel vous permettra de vous donner une idée de mes acquis.







Mes compétences :

Dynamique

Marketing

Organisée

Discrétion

Suivi clients

Pragmatique

Volontaire