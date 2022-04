Béatrice SCHMITT

Praticien en analyse et réinformation : méthode de réharmonisation complète de la personne basée sur la lecture de la mémoire cellulaire individuelle

Psycho-énergétique : la Psycho -énergétique est un mouvement de la psychologie moderne axé sur l'équilibre et l'harmonie corps:esprit



J'organise des Séminaires

- Initiation à l'harmonisation énergétique, décodage mémoriel, bien être"

ils se font en 4 modules - 1 module par week-end 1er module le 29 & 30 octobre 2016

( n'avez-vous jamais rêvé que vous pouvez aider vos proches lors d'un moment difficile - 1 problème moral , relationnel , physique). Avec cette formation vous ne serez plus démunie devant une telle situation et, en même temps vous allez faire un grand travaille sur vous-même.



- Séminaire avec le monde angélique le 22 & 23 octobre 2016

( avec la sophrologie , je vous permet d'entrer en contact direct avec votre ange gardien .

Ce fait sur un week-end .



Pour tout renseignement tél: O6 99 64 19 46