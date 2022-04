Béatrice SEIDEN DE RUY

Diplômée en Arts du spectacle, Université de Paris III et formée dans les classes ouvertes à l’École d'Art dramatique Charles Dullin.



Membre des ateliers de la Compagnie René Loyon et de l'union des Poètes.



Créer la compagnie de théâtre Obéron-Rêve avec Patrick Combes, écrivain.

Développe et s’occupe de la direction artistique de la compagnie.

Réalise des lectures et des mises en scène sur un répertoire classique et contemporain.

Propose des ateliers de théâtre pour adultes amateurs et pour des enfants de 6 à 16 ans au Centre André Malraux, Paris 6e. Est également intervenante artistique dans les ateliers ARE des écoles de la Ville de Paris.

Au théâtre, a joué le rôle de Lucie dans Le Mensonge de Nathalie Sarraute, mis en scène par Françoise Viallon-Murphy, au Théâtre du Proscenium avec la Compagnie Théâtre en Jeu, en mai 2012, reprise au Théâtre de Ménilmontant en juillet 2012.

A réalisé à la Mairie du 6ème la lecture de Cent Phrases pour Éventails, haïkus de Paul Claudel avec François Claudel et Jérôme Compagnet, accompagnée au piano par Laetitia Béchy pour le spectacle Milaï des Ailes pour l'Avenir en solidarité avec le Japon en novembre 2011. A également dirigé les lectures par des enfants de Saint-Germain-des-Prés du livre Milaï des Ailes pour l'Avenir pour le spectacle musical.

Pour la Fête des Lumières, rue Visconti, Paris 6ème, en 2011, a lu des extraits de la Cantate à trois voix de Paul Claudel, avec François Claudel, son petit-fils.



Lectures pour Le Printemps des poètes 2011, Ciels dévastés, choix de poèmes de Jacques Prevel, René Char et Arthur Rimbaud.

Le Songe d'après le Songe d’une Nuit d’Été (rôle de la Fée) de Shakespeare, création en 2011 dirigée par Hélène Poitevin au Théâtre du Lavoir Moderne, Paris

o Animation d’ateliers pour l’organisation d’un carnaval à l’École Élémentaire Saint-Benoit, Paris 6ème, en mars 2011.

o Lecture du journal En compagnie d'Antonin Artaud et de poésies de Jacques Prevel, éditions Flammarion, aux Journées de la poésie de Rodez en mai 2008 à l’occasion du soixantième anniversaire de la disparition d’Antonin Artaud.

o Lectures autour de la création littéraire dans le livre Écrire de Marguerite Duras, Gallimard, dans le cadre des manifestations du dixième anniversaire de la disparition de Marguerite Duras dans des Ateliers Portes Ouvertes à Paris en 2006.

o Travail sur la pièce de Marguerite Duras Agatha mise en scène par Jacques Kraemer en 2005.

o Création d’un spectacle de rue en 2002 sur la « Fête des Fous à Paris » à l’occasion de la renaissance d’un Carnaval à Paris, conception des costumes, réalisation de masques, création d’un argument pour une pièce représentée hors les murs.

o Participation au film Une envie de Fête, réalisé par Bernard Gazet, diffusé sur France 3 en 1998 (disponible au Forum des Images).



Projets en cours :



Montage de textes pour une version scénique d’ En compagnie d'Antonin Artaud de Jacques Prevel (1915-1951).

Promenades Vénitiennes, lectures avec Lucia Groppelli sur les pas de Musset, Thomas Mann, Marcel Proust, Philippe Sollers.

Mise en scène de Et la Nuit Chante de Jon Fosse traduit du Norvégien par Terje Sinding.

Atelier théâtre pour adultes amateurs à pour la création d’un spectacle d’après La Surprise de l’Amour de Marivaux .

Atelier théâtre pour enfants de 5 à 11 ans, avec création textes poétiques à dire à partir d’œuvres de Salvador Dali.





Stages et ateliers théâtre :



o École d’Art Dramatique Charles Dullin, classe d’Hélène Poitevin, création de Songe d’une Nuit d’Été d’après Shakespeare, représentée en 2011 au Théâtre du Lavoir Moderne, Paris.



o Atelier d’écriture théâtrale animé par Laurent Gaudé à l’université de Paris III.

o Ateliers de répétitions théâtrales de Paris III pour les pièces Bérénice de Racine, dirigée par Jacques Kraemer, et Les mondes d’Edouard Bond, avec la participation de David Lescot.

Séminaires de création scénographique et dramaturgique d’Anne Surgere.



Mes compétences :

Mise en scène

Théâtre