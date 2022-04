Béatrice SIMKINS

Créatrice et dirigeante du cabinet JAMUNÂ depuis 2006, j'accompagne les entreprises et leurs acteurs autour de l'Intelligence Collective et de l'Intelligence Relationnelle. J'interviens en France et à l'étranger grâce à des méthodes innovantes et à une approche pragmatique et bienveillante.



Des compétences affirmées en management, développement personnel et interculturel

Des accompagnements collectifs : ateliers de co-développement, ateliers collaboratifs, accompagnement assisté par le cheval...

Des soutiens individuels : coaching, accompagnement assisté par le cheval, supervision...



Un complet bilinguisme (anglais- français) et une expérience multiculturelle au service des projets internationaux .



Coach certifiée et supervisée (Institut de Neurosciences Appliquées), Certifiée et supervisée Horses & Coaching, Certifiée à l'Ennéagramme (Centre d'Etude de l'Ennéagramme), Sophrologue caycédienne certifiée.



Membre du SynPAAC : Syndicat des Professionnels de l'Accompagnement Assisté par le Cheval

Présidente de l'association ACTERA : supervision et formation continue de coaches certifiés (www.actera-asso.fr)



