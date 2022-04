Béatrice SINET-DUSAPIN

Plasticienne de formation, je source et je développe les matériaux innovants pour les créatifs. Milieu mode, design, cosmétique... J'aime travailler en "réseau". Je fabrique du lien entre les industriels et les créateurs. J'ai un rôle de coordinateur. J'écris des textes de tendances, des textes de mise en valeurs de produits ou de collections. j'aime communiquer sur les gens, les événements, dans le milieu créatif.

J'enseigne et je fais des conférences sur les matériaux innovants, particulièrement les plastiques.



Depuis février 2008, je suis en CDI au Cabinet Alberto Pinto. Secteur VVIP Aircraft.

1ère assistante du chef de projet, ma fonction principale reste le design matières & couleurs dans ce secteur très exigeant qu'est l'aéronautique.



Mes compétences :

Communication

Design

Édition

Enseignement

matériaux

Mise en valeur

Adobe Illustrator

Culture