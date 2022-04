Béatrice SORREL

Titulaire d'un Master européen en Gestion Internationale obtenu à Lyon, j'ai commencé mon activité professionnelle en Grande Bretagne (Londres) à la suite de mon stage de fin d'études. J'ai ainsi intégré en 1997, Gargoyles, une branche d'un groupe américain, basé à Seattle, en tant que Responsable Marketing et Commerciale. Cette première expérience m'a permi d'intégrer ensuite le groupe Arcadia/Consoldata en tant que Consultante. Après trois années passées à Londres, je suis rentrée en France, et me suis spécialisée dans la Finance en intégrant le groupe Allianz.

Après cette expérience réussie, j'ai intégré le Cours Privé Lavoisier en tant que RAF et ai conjointement travaillé auprès de Frédéric GONTARD, Expert Comptable - Commissaire aux Comptes. Ma formation initiale pluridisciplinaire m'a permi d'occuper dans un premier temps des postes à vocation Marketing et Commerciale, pour depuis près de dix ans me spécialiser dans ce qui est ma vocation : la Finance.



Mes compétences :

Autonomie

Enthousiasme

Finance

Flexibilité

Initiative

Polyvalence

Prise d initiative

Prise d'initiative

Professionalisme

Rigueur