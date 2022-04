Béatrice SOUCHET

Dotée d’une expérience professionnelle de plus de vingt ans au sein d’un secteur administratif d’une société privée, j’ai eu l’occasion d’aborder tous les aspects des fonctions d’assistance administrative, de gestion budgétaire et technique en collaborant avec quatre conducteurs de travaux mais également de contacts relationnels quasi permanents avec les fournisseurs, clients, et salariés de l’entreprise.



Organiser, gérer, hiérarchiser, communiquer, prendre les initiatives sont autant d’aptitudes, de connaissances et de compétences que je souhaite vivement vous apporter au quotidien dans le cadre du fonctionnement de votre structure.



Mon goût pour le contact humain, le travail en équipe, la satisfaction client, les relations avec les différents interlocuteurs mais également mon sens des responsabilités, me permettront de répondre à vos attentes et de concourir à l’atteinte de vos objectifs professionnels.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Microsoft Office

Marchés publics

Accueil physique et téléphonique

Facturation

Chiffrage de prix de revient