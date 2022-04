Béatrice SOUHIL

Je travaille dans le secteur de l'imprimerie et de l'édition depuis plus de 20 ans.

Je maîtrise parfaitement les logiciels PAO.

Je souhaite aujourd'hui évoluer et m'enrichir de nouvelles expériences.

Polyvalente - Créative - Perfectionniste

Sens du relationnel - Réactive

Grande capacité d’adaptation



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Dynastrip

Photoshop CC

Illustrator CC

InDesign CC

Open Office

Adobe Acrobat Pro + Pitstop

Pré-presse : mise en page brochures, plaquette, dé