Béatrice TANGUY

Je suis à votre écoute pour créer une nouvelle décoration d'intérieure ,vous aimiez ce vieux jeans je le recycle..... et ce vieux pull quel joli coussin pour mettre sur votre canapé!!!!!! un tissu vous plait et hop un plaid un coussin voir un poncho pour soirées fraîches......Avec vos envies mon petit grain de folie nous pouvons vous créer un intérieur qui vous ressemble et que vous ne trouverez pas chez tout le monde.



Mes compétences :

Décoration

Couture

Recyclage jeans

Création