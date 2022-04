Béatrice TERRIER

Je recherche activement un emploi.



Une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans le secrétariat m'a permis d'exercer dans des secteurs d'activité très variés d'où une réelle faculté d'adaptation aux changements et une polyvalence certaine.



Forte d'une solide maturité renforcée par les différentes étapes de ma carrière, tant en FRANCE qu'à l'étranger, mon but aujourd'hui est de m'investir totalement dans un travail qui me permettra de faire valoir mes compétences, mais aussi d'en acquérir d'autres. Faire face à de nouvelles situations m'enthousiasme !