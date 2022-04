Béatrice THABUIS

Agée de 43 ans, et de formation Bac littéraire, à la sortie de ce dernier, je me suis lancée dans la vie active. J'ai tout d'abord travaillé comme "Vendeuse Adjointe" dans les domaines du prêt-à- porter et de la chaussure avant de reprendre des études en Congé Individuel de Formation et de passer un BTS d'Action commerciale que j'ai obtenu en 1996.

Puis, j'ai effectué une autre formation en alternance de 6 mois dans ce même domaine qui m'a permis d'intégrer la société REF SA, SSII en informatique, en tant qu'"Assistante commerciale". J'ai ensuite été recrutée en tant qu'"Assistante de Gestion" chez Billaud, atelier de fabrication et maintenance de presses mécaniques.

Puis j'ai enchaîné sur un poste dans le secteur des Ressources Humaines où j'ai travaillé comme "Assistante de Direction" jusqu'en novembre 2009 suite à un licenciement économique.

De janvier à mai 2010, j'ai effectué une mission d'intérim sur un poste d'Assistante en Administration des ventes au sein de la société Dubourgel, industrie plastique, puis une mission d'un mois en décembre 2010 comme Assistante commerciale au sein de la société J3C qui vendait des chaînes de neige.



Je suis actuellement Assistante de Direction au sein de la société MINATEC Entreprises où j'exerce un poste polyvalent .



Toutes ces missions m'ont permis d'acquérir des compétences tant au niveau administratif (secrétariat, accueil en face à face et téléphonique...) qu'en commercial (gestion d'un fichier clients et prospects, mailing, relances téléphoniques...), qu'en achat (commandes fournisseurs, négociation, gestion de stocks...), et dans le domaine des ressources Humaines.



J'aime m'impliquer dans les tâches qui me sont confiées avec une grande rigueur.Je suis une personne de confiance, qui fait preuve d'une adaptabilité. Dotée d'un bon contact, je sais travailler en autonomie mais j'aime aussi le travail en collaboration avec les équipes en place.







