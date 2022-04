Béatrice THEVENOUD

Bonjour,

Je m'appelle Béatrice. Je possède le permis C, Fimo, Adr de base, caces logistiques 1 et 3. Je cherche un emploi de chauffeur pl benne en cdi en nord Isère, Savoie ou Haute Savoie. J'ai de l'expérience en conduite de camion toupie. Je suis passionnée de conduite de camions. Je suis rigoureuse, assidue, organisée, débrouillarde et ouverte à toute proposition professionnelle sérieuse.