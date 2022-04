Béatrice THURET

Passionnée par la transmission, le relationnel, l'aide et l'accompagnement, je sais préparer et animer des séances de formation collectives, accompagner les apprenants dans leur parcours et remédier à leurs difficultés d'apprentissage.



J'ai une expérience de 20 ans en officine en tant que Docteur en Pharmacie.



Je suis organisée et méthodique, et possède le sens du relationnel et de l'écoute.



Etre bénévole chez AGIRabcd pour l'enseignement du FLE (Français Langue Etrangère) et bénévole dans des assoctiations de parents adoptants me permet de mettre en pratique mes compétences dans le domaine de la transmission et de l'accompagnement.



Mes compétences :

Rigueur

Organisation

Sens du contact

Empathie

Adaptabilité

Bienveillance

Ingénierie pédagogique