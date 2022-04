Béatrice TORNARE

Je suis très compétente et efficace dans mon métier, un métier que j'aime et dans lequel je m'investie. Je suis une personne de confiance avec une bonne communication. Je suis très bien organisée et rigoureuse. Je m'entend très bien avec mon ami Excel. Je m'adapte très facilement et rapidement à tout type d'environnement et de situations. Ma cerise sur le gateau est l'anglais, je suis bilingue.

Merci.



Mes compétences :

Contrôle de Gestion

Analyse Financière

Management

Microsoft Excel

Rapport Financier

Cashflow

Bilingue anglais

Comptabilité française et anglaise